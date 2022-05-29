İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları - Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni | Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları - Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'nde kritik açıklamada bulundu. Kurum, "Tehditler kaybedecek eserler kazanacak. Çaresizlik kaybedecek yürek kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davası kazanacak." dedi. Şimdi de MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasını gerçekleştiriyor.