İstanbul’un fethinin 569. yılı! Ayasofya Camii İmam Hatibi Fetih Suresi okundu

Çağ açıp çap kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın armağanı olan fethin 569. yılı millet bahçesi yapılacak olan Atatürk Havalimanı’nda coşkuyla kutlandı. Sahnede Ayasofya Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu tarafından Fetih Suresi okundu ve ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.

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