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İstanbul’un en yaşlı anıt ağacı: Doğu Çınarı! Boyu 12, çapı 4,5 metre

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 15:57
İstanbul'un ormanlık alanlarında birçok anıt ağaç bulunuyor. Sarıyer Bahçeköy'deki Doğu Çınarı da onlardan biri. Boyu 12 metre ve çapı 4,5 metre olan ağaç koruma altında. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Aytekin Erbaş canlı yayında anlattı.
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