22 Kasım 2021, Pazartesi
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İstanbul’un en yaşlı anıt ağacı: Doğu Çınarı! Boyu 12, çapı 4,5 metre
İstanbul'un ormanlık alanlarında birçok anıt ağaç bulunuyor. Sarıyer Bahçeköy'deki Doğu Çınarı da onlardan biri. Boyu 12 metre ve çapı 4,5 metre olan ağaç koruma altında. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Aytekin Erbaş canlı yayında anlattı.