İstanbul'un dereleri zehir akıyor! Haramidere nasıl kurtarılacak?

Biri Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar deresi, diğeri Beykoz ilçesinde bulunan Riva deresi... Bir diğeri ise atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan Haramidere... İstanbul Esenyurt'ta aylardır manzara değişmiyor. Öyle ki dereden akan siyah su, çevreyi tehdit ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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