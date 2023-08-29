İstanbul'un çilesi: İmamoğlu! İETT otobüsü alev alev yandı! O anlar kamerada

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine seçim döneminde miting miting il il gezdi. Yapılacağı vaat edilen projelerin 'yapılmaması'nın yanı sıra, hizmet bütçesi kullanarak kendi PR'ını yapmaya çalışan İmamoğlu, skandalları şok etkisi yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde denize düşen İETT'nin ardından bu kez, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular şoför tarafından tahliye edilirken alev alev yanan otobüs kameraya yansıdı.