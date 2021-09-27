İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber! Yüzde 30'luk düşüş

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkili olduğu bölgedeki barajların su seviyesinde, haziran ila eylül aylarında yüzde 20,78 oranında gerileme kaydedildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre ise 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, bugün itibarıyla yüzde 52,06 olarak ölçüldü.