27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber! Yüzde 30'luk düşüş

İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber! Yüzde 30'luk düşüş

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2021 13:43
Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkili olduğu bölgedeki barajların su seviyesinde, haziran ila eylül aylarında yüzde 20,78 oranında gerileme kaydedildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre ise 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, bugün itibarıyla yüzde 52,06 olarak ölçüldü.
İzmir Büyükşehir’e ‘Çalıştay’ tepkisi!
İzmir Büyükşehir'e ‘Çalıştay’ tepkisi!
Ordu’da FETÖ operasyonu
Ordu'da FETÖ operasyonu
Başkan Erdoğan güzel haberi duyurdu
Başkan Erdoğan güzel haberi duyurdu
PKK’ya darbe! Yok edildiler
PKK'ya darbe! Yok edildiler
Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü!
Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü!
Pınar Gültekin Davası’nda 6’cı duruşma
Pınar Gültekin Davası'nda 6'cı duruşma
ABD’nin PKK desteği sürüyor!
ABD’nin PKK desteği sürüyor!
İstanbul’un can damarları tehlikede
İstanbul'un can damarları tehlikede
Assos’ta kaya ıslah çalışmaları!
Assos’ta kaya ıslah çalışmaları!
Evsiz kalanlar CHP’li Tunç Soyer’e tepki gösterdi
Evsiz kalanlar CHP’li Tunç Soyer’e tepki gösterdi
İşte HDP’nin ittifak şartları!
İşte HDP'nin ittifak şartları!
Bakan Çavuşoğlu’ndan Karabağ Harekatı açıklaması!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Karabağ Harekatı açıklaması!
Daha Fazla Video Göster