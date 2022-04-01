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İstanbul’un 7 ilçesinde DEAŞ operasyonu! 15 ayrı adreste 13 şüpheli gözaltında

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Giriş: 01.04.2022 11:21
Güncelleme:01.04.2022 11:25
Terörle mücadele ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon için harekete geçti. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da da faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerinde yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli ifade işlemleri için Emniyet’e götürüldü.
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