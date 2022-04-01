İstanbul’un 7 ilçesinde DEAŞ operasyonu! 15 ayrı adreste 13 şüpheli gözaltında

Terörle mücadele ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon için harekete geçti. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da da faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerinde yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli ifade işlemleri için Emniyet’e götürüldü.

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