İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu! İstanbul Valisi Davut Gül'den flaş açıklamalar

İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Vali Gül, “Yağış, akşam 21-22’ye kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

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