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İstanbul'u kana bulayacaktı! DEAŞ’lı bombacı yakalandı

İstanbul'u kana bulayacaktı! DEAŞ’lı bombacı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 00:43
Güvenlik güçleri, DEAŞ'a göre önemli bir operasyona imza attı. İstanbul'da kanlı bir eylem planlayan bombacı bir terörist, bağcılardaki hücre evinde yakalandı. İşte operasyonun detayları...
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