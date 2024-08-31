İstanbul'u kana bulayacaktı! DEAŞ’lı bombacı yakalandı

Güvenlik güçleri, DEAŞ'a göre önemli bir operasyona imza attı. İstanbul'da kanlı bir eylem planlayan bombacı bir terörist, bağcılardaki hücre evinde yakalandı. İşte operasyonun detayları...

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