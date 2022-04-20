20 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul'u kana bulayacaklardı! Otogar bombacılarının cezası belli oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'İstanbul’u kana bulayacaklardı' şeklinde duyurduğu otogarda yakalana 5 kilogramlık patlayıcı madde taşıyan 3 sanık hakkında verilen hapis cezası belli oldu. Yargılama sonunda Ramazan A., ve İbrahim Z., 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilirken, Yaşar S., 8 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.