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İstanbullunun bitmeyen çilesi İmamoğlu! Yine metrobüs yine arıza: Uzun kuyruklar oluştu

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Giriş: 22.08.2023 00:33
İstanbul'un en büyük çilelerinden olan toplu taşımada hemen hemen her gün arıza ya da kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimine geldiği günden bu yana İstanbullunun yüzü hiç gülmedi. Vatandaş, hizmet alma noktasında sıkıntı yaşadığı toplu taşımaya bir de son 4 yılda yüzde 400'ün üstünde zam ödemesi de cabası oldu. Geçtiğimiz saatlerde, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında arızalandı. Metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında uzun kuyruklar oluşurken vatandaş isyan etti.
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