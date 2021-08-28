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İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı

DHA
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Giriş: 28.08.2021 12:45
İstanbul'da son zamanlarda metrobüslerde yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı. Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu.
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