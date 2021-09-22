İstanbulluların çilesi sürüyor! Trafikte ve toplu taşımada yoğunluk: Uzun yolcu kuyruğu oluştu

İstanbul'un birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu. Bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu dikkat çekti. Şirinevler'deki üst geçidin altındaki otobüs durağında uzun yolcu kuyruğu oluştu.