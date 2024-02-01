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İstanbullu yeni metrodan memnun! Bakan Uraloğlu Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na metroyla gitti

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Giriş: 01.02.2024 12:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağı için İstanbul Havalimanına İstanbul Havalimanına Gayrettepe-Kağıthane metrosuyla gitti. Bakan Uraloğlu yolculuk esnasında vatandaşlarla sohbet ederken çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Vatandaşlar Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesinden dolayı memnuniyetleri dile getirdi. İşte detaylar...
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