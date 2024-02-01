İstanbullu yeni metrodan memnun! Bakan Uraloğlu Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na metroyla gitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağı için İstanbul Havalimanına İstanbul Havalimanına Gayrettepe-Kağıthane metrosuyla gitti. Bakan Uraloğlu yolculuk esnasında vatandaşlarla sohbet ederken çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Vatandaşlar Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesinden dolayı memnuniyetleri dile getirdi. İşte detaylar...