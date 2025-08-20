20 Ağustos 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor! Birçoğu artık kullanılamaz halde
Binlerce İstanbullunun kullandığı bisiklet kiralama sistemi İSBAYK, kullanımdan kaldırıldı. Megakent genelindeki farklı noktalardan toplanan bisikletlerin birçoğu şimdiden kullanılamaz hale geldi. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, sistemin yeniden faaliyete geçmesini talep ediyor. Ancak belediyeden bu yönde henüz olumlu bir açıklama gelmedi. Uygulamanın akıbeti merak konusu olurken, kullanıcılar alternatif ulaşım yöntemlerine yöneliyor.