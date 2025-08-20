İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor! Birçoğu artık kullanılamaz halde

Binlerce İstanbullunun kullandığı bisiklet kiralama sistemi İSBAYK, kullanımdan kaldırıldı. Megakent genelindeki farklı noktalardan toplanan bisikletlerin birçoğu şimdiden kullanılamaz hale geldi. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, sistemin yeniden faaliyete geçmesini talep ediyor. Ancak belediyeden bu yönde henüz olumlu bir açıklama gelmedi. Uygulamanın akıbeti merak konusu olurken, kullanıcılar alternatif ulaşım yöntemlerine yöneliyor.

