20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor! Birçoğu artık kullanılamaz halde
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor! Birçoğu artık kullanılamaz halde

İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor! Birçoğu artık kullanılamaz halde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 21:55
Binlerce İstanbullunun kullandığı bisiklet kiralama sistemi İSBAYK, kullanımdan kaldırıldı. Megakent genelindeki farklı noktalardan toplanan bisikletlerin birçoğu şimdiden kullanılamaz hale geldi. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, sistemin yeniden faaliyete geçmesini talep ediyor. Ancak belediyeden bu yönde henüz olumlu bir açıklama gelmedi. Uygulamanın akıbeti merak konusu olurken, kullanıcılar alternatif ulaşım yöntemlerine yöneliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor! Birçoğu artık kullanılamaz halde
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
Özel’den İmamoğlu’na operasyon mu?
Özel'den İmamoğlu'na operasyon mu?
DEM Parti’den özerklik iddialarına yalanlama
DEM Parti'den özerklik iddialarına yalanlama
Diplomasi ve savaş baş başa!
Diplomasi ve savaş baş başa!
Başkan Erdoğan’dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede
Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Dünyanın dört bir yanına uzanan el
Dünyanın dört bir yanına uzanan el
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Yunanistan yine Lozan’ı ihlal etti
Yunanistan yine Lozan'ı ihlal etti
Daha Fazla Video Göster