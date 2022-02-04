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İstanbulkart başvuru ücretlerine yüzde 92 oranında zam yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2022 11:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan istanbulkartlara, ,yüzde 92'ye varan oranda zam uyguladı. Peki, fiyatlar ne oldu? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.
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