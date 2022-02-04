04 Şubat 2022, Cuma
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İstanbulkart başvuru ücretlerine yüzde 92 oranında zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan istanbulkartlara, ,yüzde 92'ye varan oranda zam uyguladı. Peki, fiyatlar ne oldu? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.