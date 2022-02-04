İstanbulkart başvuru ücretlerine yüzde 92 oranında zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan istanbulkartlara, ,yüzde 92'ye varan oranda zam uyguladı. Peki, fiyatlar ne oldu? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.