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İstanbul'dan DEPREM göçü! Kiracı "risk tespiti raporu" istiyor

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 13:58
Deprem sonrası konutların sağlamlığı daha fazla sorgulanmaya başladı. Artık kiracılar eve çıkarken binanın risk tespit raporunu soruyor. Peki İstanbul'dan deprem göçü mü başladı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.
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