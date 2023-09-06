06 Eylül 2023, Çarşamba
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İstanbul'daki sel bölgesinden İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi: Ne zaman dönecekler öldükten sonra mı?
İstanbul'un kuzey ilçeleri Arnavutköy, Başakşehir, ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağış, beraberinde sel felaketini getirdi. Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu. Meteorolojinin ve AFAD'ın günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadıkları görünülen İBB, yine sınıfta kaldı. Ekrem İmamoğlu ise, ekipleriyle birlikte seferber olunması gereken o zor gecede pasif bir görüntü vererek İstanbulluyu çileden çıkardı. Küçükçekmece'de incelemelerde bulunurken vatandaşın yoğun eleştirisine maruz kalan İmamoğlu'nun zor anlar yaşadığı görüldü.