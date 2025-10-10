İstanbul’daki scooterlı katil abisini öldürdü! 3 yıl önce de saldırmış

İstanbul Avcılar'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Metin Direk'in katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooter ile gelip araçla kaçtığı belirlenen Rıdvan Direk tutuklandı. Zanlının ağabeyine üç yıl önce de zıpkın ve satırla saldırdığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı.

