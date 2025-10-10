10 Ekim 2025, Cuma

İstanbul'daki scooterlı katil abisini öldürdü! 3 yıl önce de saldırmış
İstanbul’daki scooterlı katil abisini öldürdü! 3 yıl önce de saldırmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 12:15
İstanbul Avcılar'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Metin Direk'in katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooter ile gelip araçla kaçtığı belirlenen Rıdvan Direk tutuklandı. Zanlının ağabeyine üç yıl önce de zıpkın ve satırla saldırdığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı.
