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İstanbul'daki otogarlarda ek seferler! Bayram yoğunluğu devam ediyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 10:06
Güncelleme:08.04.2024 10:06
9 günlük bayram tatili nedeniyle yollarda otogarlarda ve havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları otogardan aktardı.
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