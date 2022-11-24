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İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Villaya yapılan baskında 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 13:00
İstanbul narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri bir villaya baskın yaptı. 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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