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İstanbul’da yüzyılın mitinginde yüzyılın kalabalığı! İşte havadan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi

A Haber
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Giriş: 07.05.2023 16:09
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingine yüz binler akın etti. 7'den 70'e vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni doldurdu. Miting alanı havadan görüntülendi
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