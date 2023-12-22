İstanbul'da yüzyılın kentsel dönüşümü! Rezerv alanlar nerelerde, nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de aktardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili yapacakları programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği büyük müjdelerle beraber kentin depreme hazırlığını başlatacaklarını söyledi. Başkan Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ve İstanbul için kentsel dönüşüm yol haritasının açıklanacağı program öncesi, Mimar-Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, A Haber’de gelişmelere ilişkin detayları aktardı.