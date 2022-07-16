İstanbul’da yürütülen FETÖ davaları ne durumda? En çok iade talebi hangi ülkeden yapıldı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugüne kadar 117 bin 238 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiğini açıkladı. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye, aralarında terörist elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu toplam bin 133 FETÖ'cünün iadesi için 110 ülkeye talepte bulundu. En çok iade talebinin bulunduğu ülke ise 227 FETÖ'cü ile Amerika Birleşik Devletleri...

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