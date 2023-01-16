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İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu! Boğaz trafiği askıya alındı... İşte ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 08:38
Son dakika haberine göre Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi Boğaz'da Sarıyer mevkiinde karaya oturdu. Karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. .
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Yük gemisi karaya oturdu
Yük gemisi karaya oturdu
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