25 Ocak 2022, Salı
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İstanbul'da yollar trafiğe açıldı! Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu, TEM dahil yollar açıldı
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da kapanan yollarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.” açıklamasında bulundu.