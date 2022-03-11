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İstanbul'da yoğun kar yağışı! Yağışlar ne zamana kadar sürecek?

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Giriş: 11.03.2022 07:51
Sibirya üzerinden gelen Aybar kar yağışı perşembe gününden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Gece boyu süren ve sabahın ilk saatlerinde etkisini daha da arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ili sarı, İstanbul'u da turuncu kodla uyardı. Yüksek kesimlerde 20 cm'ye kadar yükselen kar yağışının ne zamana kadar yağacağı ise merak konusu oldu. İşte 11 Mart Cuma günü hava durumu tahmin raporu.
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