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İstanbul'da yine İETT kazası! İki otobüs çarpıştı: 2 yaralı

İHA
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Giriş: 07.10.2021 14:45
Son 2 yıldır İBB'ye bağlı İETT, kaza, arıza ve yangın gibi birçok kötü olayla İstanbul'un gündeminden düşmüyor. Vatandaşlar can güvenliğinden endişe duyarken meydana gelen kazalar İstanbul trafiğini de altüst ediyor. En son Fatih’te seyir halinde bulunan iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle otobüsün arka bölümünden çıkan dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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