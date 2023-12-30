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İstanbul’da yeni yıl tedbirleri! Vali Gül: Taşkınlıklara asla izin yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 11:44
İstanbul Valisi Davut Gül yeni yıl kutlamaları sırasında alınacak tedbirlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül "Küçük grupların taşkınlık yaptığını biliyoruz bunlara asla müsamaha gösterilmeyecek." dedi.
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