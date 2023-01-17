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İstanbul'da yapılan operasyonda İBB aracı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

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Giriş: 17.01.2023 13:21
Başakşehir'de yapılan operasyonda İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan ve üzerinde "Bakım onarım aracı" yazan kamyonette 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.
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