17 Ocak 2023, Salı
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İstanbul'da yapılan operasyonda İBB aracı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
Başakşehir'de yapılan operasyonda İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan ve üzerinde "Bakım onarım aracı" yazan kamyonette 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.