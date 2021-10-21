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İstanbul'da vatandaşların metro çilesi bitmek bilmiyor

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Giriş: 21.10.2021 12:38
İstanbul'un trafik sıkıntısı her geçen gün büyürken, metrolarda seferlerin azlığı vatandaşı çileden çıkardı. Yenikapı-Kirazlı Metrosuna bağlı Menderes istasyonunda araçlar dolu gelince duraklarda yoğunluk oluştu. Onlarca kişi tıklım tıklım olan metroya binmedi. İstanbul'un trafik sıkıntısına metroda seferlerin azlığı da eklenince vatandaş çileden çıktı. Yenikapı-Kirazlı metrosuna bağlı Menderes istasyonuna bekleyen vatandaşlar araçların dolu gelmesi sonucu yoğunluk oluşturdu. Onlarca vatandaş tıklım tıklım olan metroya binemedi. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.
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