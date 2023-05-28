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İstanbul’da vatandaşlar kutlamalara başladı! İşte metrokentten görüntüler

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Giriş: 28.05.2023 20:01
Son dakika haberleri…. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimim kazanmasının ardında vatandaşlar kutlamaya başladı. İşte İstanbul metro kentten görüntüler…
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Vatandaşlar akın akın Külliye’ye gidiyor
Vatandaşlar akın akın Külliye’ye gidiyor
Vatandaşlar kutlamalara başladı!
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