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İstanbul'da vaka sayıları düşüyor! Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit hastanelerde son durumu A Haber'e anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 azaldığını açıkladı. Yoğun bakımlarda son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanede ve yoğun bakımlarda son durumu anlattı.