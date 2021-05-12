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İstanbul'da vaka sayıları düşüyor! Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit hastanelerde son durumu A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 12.05.2021 11:50
Güncelleme:12.05.2021 11:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 azaldığını açıkladı. Yoğun bakımlarda son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanede ve yoğun bakımlarda son durumu anlattı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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