09 Nisan 2022, Cumartesi
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İstanbul'da ulaşımda zamlı tarifeyle yolculuk başladı! Yolcular isyan etti
İstanbul'da toplu ulaşımda yapılan yüzde 40 zam kararı bugün uygulanmaya başlandı. Yeni tarifeyle yolculuk yapan İstanbullular zamdan şikayetçi olduklarını söyledi. Üniversite öğrencisi, "Zamlardan herkes şikayetçi. Mezun olsak daha kötü olacak" diyerek isyan etti.