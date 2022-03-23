23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da ulaşıma zam reddedildi | Toplu ulaşıma yüzde 50 servislere yüzde 40 zam teklif edilmişti

İstanbul'da ulaşıma zam reddedildi | Toplu ulaşıma yüzde 50 servislere yüzde 40 zam teklif edilmişti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2022 16:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma yüzde 50 zam yapılması teklifi UKOME toplantısında reddedildi. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
İstanbul’da ulaşıma zam reddedildi
İstanbul'da ulaşıma zam reddedildi
NATO zirvesi öncesinde protesto!
NATO zirvesi öncesinde protesto!
NATO nükleer silah tehdidine karşı...
NATO nükleer silah tehdidine karşı...
Emekli amiraller suçlamaları reddetti!
Emekli amiraller suçlamaları reddetti!
Putin’den gaz hamlesi!
Putin'den gaz hamlesi!
Canlı yayında anlattı! İşte kritik nokta
Canlı yayında anlattı! İşte kritik nokta
Rusya-Ukrayna gündemli MGK!
Rusya-Ukrayna gündemli MGK!
Savaşın tek kazananı silah lobileri!
Savaşın tek kazananı silah lobileri!
Kiev’de tahliyeler ne durumda?
Kiev’de tahliyeler ne durumda?
Mühimmat şehitlerine veda!
Mühimmat şehitlerine veda!
Kamuoyu anketlerinde durum ne?
Kamuoyu anketlerinde durum ne?
CHP’li başkan zeytinlikleri katletti!
CHP'li başkan zeytinlikleri katletti!
Daha Fazla Video Göster