23 Mart 2022, Çarşamba
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İstanbul'da ulaşıma zam reddedildi | Toplu ulaşıma yüzde 50 servislere yüzde 40 zam teklif edilmişti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma yüzde 50 zam yapılması teklifi UKOME toplantısında reddedildi. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.