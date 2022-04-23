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İstanbul’da ulaşım çilesi! 15 ihale CHP’ye yakın şirketlere verildi

A Haber
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Giriş: 23.04.2022 15:57
İstanbul'da sık sık arızalanan İETT otobüsleri ulaşım krizine neden olurken, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehir Belediyesinin 3 yılda yaptığı yüzde 194'lük fahiş zam vatandaşları zor durumda bıraktı. Hal böyleyken CHP'ye yakın bir şirkete toplam 15 ihale ile iki milyar lira ödendiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…
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