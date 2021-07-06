İstanbul’da turuncu alarm | Sel ve su baskınlarına dikkat! Dolu ve hortum olacak mı? Yarın hava nasıl olacak?

İstanbul için turuncu alarm verildi. Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyılarında sağanak etkili olacak. İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma kuvvetli yağış bekleniyor. Trakya, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz sağanak yağışlı olacak. İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz'da çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz değerlendirdi.

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