06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’da turuncu alarm | Sel ve su baskınlarına dikkat! Dolu ve hortum olacak mı? Yarın hava nasıl olacak?

İstanbul’da turuncu alarm | Sel ve su baskınlarına dikkat! Dolu ve hortum olacak mı? Yarın hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2021 15:12
İstanbul için turuncu alarm verildi. Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyılarında sağanak etkili olacak. İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma kuvvetli yağış bekleniyor. Trakya, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz sağanak yağışlı olacak. İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz'da çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Nazarbayev ile görüştü!
Başkan Erdoğan Nazarbayev ile görüştü!
A Haber görüntüledi! Kritik aşama başladı
A Haber görüntüledi! Kritik aşama başladı
Müsilaj, Marmara Denizi’ndeki etkisini kaybediyor
Müsilaj, Marmara Denizi’ndeki etkisini kaybediyor
Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine ağır sözlerle!
Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine ağır sözlerle!
Dolu ve hortum olacak mı?
Dolu ve hortum olacak mı?
Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi!
Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde adım adım sona doğru!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde adım adım sona doğru!
Türkkan'ın ''Kanal İstanbul'' rahatsızlığı!
Türkkan'ın ''Kanal İstanbul'' rahatsızlığı!
CHP'den Muharrem İnce'ye çelme!
CHP'den Muharrem İnce'ye çelme!
DEAŞ'lı nereye saldıracaktı?
DEAŞ'lı nereye saldıracaktı?
ABD ile 'Kabil' görüşmesi!
ABD ile 'Kabil' görüşmesi!
Evlat nöbetindeki ailelere kritik ziyaret
Evlat nöbetindeki ailelere kritik ziyaret
Daha Fazla Video Göster