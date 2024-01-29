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İstanbul’da tramvay kazası! Otomobilin çarptığı tramvay raydan çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 12:54
İstanbul Güngören'de bir araç tramvaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle raydan çıkan tramvay kazasında neyse ki yaralanan olmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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