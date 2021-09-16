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İstanbul’da trafik ve ulaşım çilesi vatandaşı isyan noktasına getirdi

A Haber
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Giriş: 16.09.2021 09:03
İstanbul’un neredeyse her noktasında trafik ve ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Vatandaşlar ve öğrenciler işlerine ve okullarına ulaşmak için büyük mücadele seferber oluyor. İstanbul’un trafik ve ulaşım çilesini A Haber canlı yayınından A Haber ekiplerinde Mehmet Karataş ve Mehmet Zeyrek aktardı.
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İstanbul’un çilesi ve trafik çilesi
İstanbul’un çilesi ve trafik çilesi
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