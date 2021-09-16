İstanbul’da trafik ve ulaşım çilesi vatandaşı isyan noktasına getirdi

İstanbul’un neredeyse her noktasında trafik ve ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Vatandaşlar ve öğrenciler işlerine ve okullarına ulaşmak için büyük mücadele seferber oluyor. İstanbul’un trafik ve ulaşım çilesini A Haber canlı yayınından A Haber ekiplerinde Mehmet Karataş ve Mehmet Zeyrek aktardı.

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