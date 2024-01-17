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İstanbul’da trafik ne durumda? İstanbul’da trafik yoğunluğu var mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 19:20
Güncelleme:17.01.2024 19:23
İstanbul’da akşam saatlerinde yaşanan trafik sorunu devam ediyor. İşlerinden evlerine gitmeye çalışan megakentliler yüzde 76 seviyesine çıkan trafikte seyrediyor. Son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim anlattı.
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