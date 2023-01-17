İstanbul’da trafik ne durumda? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?

İstanbul’da bu sabahta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk yüzde 56 seviyelerinde seyrederken insanlar okullarına ve işlerine yetişmeye çalışıyor? Peki İstanbul'da hangi noktalarda yoğunluk yaşanıyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek canlı yayında aktardı.

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