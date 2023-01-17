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İstanbul’da trafik ne durumda? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 09:06
İstanbul’da bu sabahta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk yüzde 56 seviyelerinde seyrederken insanlar okullarına ve işlerine yetişmeye çalışıyor? Peki İstanbul'da hangi noktalarda yoğunluk yaşanıyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek canlı yayında aktardı.
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