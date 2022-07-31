31 Temmuz 2022, Pazar
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İstanbul'da trafik ışıkları ne kadar yeterli?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ağustos ayında 268 trafik ışığı için ihaleye çıkıyor. Megakentteki ışıkların yetersizliğini ortaya çıkartan ihalede dikkat çeken nokta ise, şimdiye kadar bu sistemi üreten İSBAK'ın, artık dışarıdan ihaleyle teknoloji isteyecek duruma düşürülmüş olması.