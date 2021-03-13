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İstanbul’da trafik çilesi! Trafikte sinir katsayısı neden artıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2021 11:52
Güncelleme:13.03.2021 11:55
Megakent İstanbul'da artık trafik saati diye bir kavram kalmadı. Hal böyle olunca da İstanbullular günlerinin en az 2 saatini trafikte harcar oldu. Tabii bu durum sinir katsayısını da artırdı. Peki trafikte neden öfkeliyiz? A Haber ekibi trafiğin yoğun olduğu noktaya gitti. Sürücülere ve uzmanına sordu.

Megakent İstanbul diyince herkesin aklına ilk olarak bitmeyen trafiği geliyor özellikle pandemiyle öfke kontrolünden dolayı trafiklerde kazalarda kavgalarda arttı. Peki trafikte neden bu kadar öfkeliyiz? Şiddet kendini neden bu kadar trafikte gösteriyor? işte cevapları..

Trafik deyip geçmeyin. Çünkü gün geçtikçe büyüyen büyük bir sorun haline geldi. Dur-kalklar ile harcanan saatler trafikteki kavgaları artırdı.

Trafik sıkışıklığı, gereksiz korna sesleri ya da herhangi bir aracın sinyal vermeden şerit değiştirmesi aslında her biri bizlerin trafikte öfkelenmesine neden oluyor.

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