İstanbul’da trafik çilesi bitmiyor! İstanbul’da trafik ne durumda?

İstanbul’un trafik çilesi giderek artıyor. İşine ve okuluna gitmeyen çalışanlar trafik ile boğuşuyor. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerinde. Peki İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN