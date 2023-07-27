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İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi

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Giriş: 27.07.2023 15:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. İstenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.
İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi
İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi
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