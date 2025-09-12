İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılırken, okul servislerinde 0 ile 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya yükseltildi.

