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İstanbul'da toplu taşımada arızalar arttı! Arızalar için önlem alınıyor mu?

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 16:34
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında arıza sayısı yükselmeye başladı. Peki arızalar neden arttı? Arızalar için önlem alınıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan sürüş güvenliği uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirdi.
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