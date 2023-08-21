İstanbul'da toplu taşımada arızalar arttı! Arızalar için önlem alınıyor mu?

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında arıza sayısı yükselmeye başladı. Peki arızalar neden arttı? Arızalar için önlem alınıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan sürüş güvenliği uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirdi.

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