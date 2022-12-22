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İstanbul’da toplu taşıma çilesi! Duraklar tıklım tıklım

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 09:52
İstanbul'da ulaşımda yaşanan sorunlar krize dönüştü, yollarda çile büyüdü. A haber ekibi de sokağa çıkıp vatandaşlara mikrofon uzattı, duraklarda yaşanan yoğunluğu görüntüledi.
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