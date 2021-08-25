İstanbul’da ticari taksi denetimi! Turiste farklı fiyat uygulamasına sıkı takip

İstanbul’da Emniyet ekipleri, turistlerin yoğun olduğu ilçelerde turist avına çıkan ve kent genelinde kısa mesafede müşteri almak istemeyen taksicilere yönelik denetim yapıyor. A Haber muhabiri Melis Coşan denetim noktalarından birinde detayları aktarıyor.

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