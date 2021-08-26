İstanbul’da “tenis kortu” tartışması yaşanıyor! Sadece İmamoğlu için mi yapıldı? Son hali tepki topladı

İstanbul'da tenis kortu tartışmaları iyiden iyiye alevleniyor. Kortun kaç paraya yapıldığı ve neden söküldüğü soruları cevapsızken, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "spor etkinliği tamamlanmıştı" açıklaması tepki topladı. Sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşinin tenis oynayabildiği kort için "asıl hedef gençler değil miydi?" sorusu da sorulmaya başladı.

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